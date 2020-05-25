Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#История#РД-18025.05.2020 11:35

РД-180 празднует юбилей

Вчера, 24 мая 2020 года, исполнилось 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). За многолетнюю историю сотрудничества в США поставлено 116 двигателей, состоялось 90 пусков. И все они признаны успешными, что уникально для мировой космонавтики.

Двигатели НПО Энергомаш в составе ракеты Atlas обеспечили вывод в космическое пространство таких уникальных полезных нагрузок, как автоматические межпланетные станции NASA «Марсианский разведывательный спутник» для исследования Марса, «Новые горизонты» для изучения Плутона и его спутника, «Юнона» для исследования Юпитера, марсохода «Кьюриосити» и многих других.

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В модернизированную ракету двигатель РД-180 пришел на замену ракетного двигателя компании Rocketdyne. Значительно более высокий удельный импульс РД-180, возможность глубокого дросселирования, совершенство его конструкции позволили существенно увеличить энергетические возможности ракеты-носителя, повысить их эксплуатационные качества и уменьшить стоимость пуска. В 1996 году проект двигателя РД-180 стал победителем в конкурсе, проводимом фирмой Lockheed Martin, обойдя проекты компаний Rocketdyne и СНТК «Двигатели НК».

За историю своего существования РД-180 получал немало лестных оценок. И несмотря на санкции продолжает поставляться в США и сертифицирован под пилотируемые запуски новых пилотируемых кораблей компании Boeing. Президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал двигатели РД-180 технологическим чудом.

В скором времени история РД-180 продолжится в России, этот уникальный двигатель будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе может прийти на замену ракеты-носителя среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке ракеты сверхтяжелого класса. В НПО Энергомаш начаты активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты. В нем будет применен весь лучший опыт, полученный при создании РД-180 и РД-191. Есть и еще одно важное достоинство двигателя РД-180, которое обязательно должно быть применено в будущем. Двигатели НПО Энергомаш можно использовать до 10 раз, поэтому специалисты предприятия продолжат разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет.

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