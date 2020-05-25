С. Калашников: В Брянской области создано порядка полутора тысяч высокотехнологичных койко-мест для лечения от коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Это очень высокий показатель для Российской Федерации, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что регион по обеспечению лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, койко-местами в 2–3 раза превышает нормативы Министерства здравоохранения РФ по профилактике и лечению от коронавирусной инфекции.

Регион по обеспечению лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, койко-местами в 2–3 раза превышает нормативы Министерства здравоохранения

«Они оборудованы всем необходимым для лечения пациентов от коронавируса», — заявил сенатор, подчеркнув, что ситуация с этой инфекцией требует наличия в стационарах именно высокотехнологичных койко-мест.

«В Брянской области таких коек порядка полутора тысяч», — сообщил Сергей Калашников. «Это очень высокий показатель», — добавил он.

MIL OSI