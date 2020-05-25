Т. Кусайко: Необходимо объединение международных усилий по предотвращению глобальных кризисов в сфере здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в видеоконференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом и охраны окружающей среды.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила на видеоконференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему «COVID-19: поворотный момент для защиты окружающей среды?».

В парламентском веб-диалоге приняли участие члены 34 национальных делегаций, приглашённые эксперты, включая представителей ООН и Международного валютного фонда. Обсуждались последствия пандемии новой коронавирусной инфекции как для будущего мировой экономики, так и для состояния окружающей среды.

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В своём выступлении Татьяна Кусайко отметила, что мир столкнулся с крупнейшим кризисом в области общественного здравоохранения, не имеющим аналогов в современной истории. «Пандемия COVID-19 ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения многих стран. В результате общественное здравоохранение приобретает небывалое значение, а потребность в профессиональных медицинских знаниях и услугах становится острой как никогда», — сказала сенатор.

Пандемия COVID-19 ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения многих стран

По мнению парламентария, быстро растущий спрос на медуслуги грозит превысить возможности некоторых государств в этой сфере.

Татьяна Кусайко считает, что наилучшая защита от вспышки любой болезни — сильная система здравоохранения. «Эффективно организованные системы здравоохранения обеспечивают равный доступ к основным услугам на всем протяжении чрезвычайной ситуации, что позволяет снизить показатели смертности».

Сенатор подчеркнула, что Россия всегда выступала за объединение международных усилий по предотвращению глобальных кризисов в области здравоохранения.

Парламентарий выделила ряд механизмов по недопущению коллапса в сфере здравоохранения, таких как оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, активизация исследований и разработка инноваций, обеспечение устойчивого финансирования и др.

«Основной задачей государств в период после пандемии должно стать недопущение серьезного снижения уровня жизни населения, а также ограничения доступа к социальным благам, в том числе к системе здравоохранения», — заключила сенатор.

В ходе обсуждения участники видеоконференции отметили, что масштаб последствий распространения коронавируса во всем мире еще предстоит оценить. Они также подчеркнули первостепенную роль ООН и ее международно-правовых инструментов в таких сферах, как здоровье населения, охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия.

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