Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание о совершенствовании механизма деятельности частных компаний, оказывающих социальные услуги пожилым людям.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела рабочее совещание по вопросу совершенствования механизма деятельности частных компаний, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам.

В мероприятии приняла участие заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

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По словам Инны Святенко, создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами — одна из актуальных задач, которая стоит перед регионами. «Эффективность системы долговременного ухода напрямую зависит от развития различных форм социального обслуживания», — отметила глава профильного Комитета СФ.

Создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами — одна из актуальных задач

Сенатор указала на проблему с очередностью в стационарные организации социального обслуживания, которую возможно решить за счет развития некоммерческого сектора и привлечения бизнеса в социальную сферу.

Участники совещания сошлись во мнении, что отсутствие контроля со стороны государства за деятельностью частных пансионатов для пожилых граждан зачастую приводит к трагедиям — пожарам, массовым отравлениям и т. п. «Пожар в апреле этого года в частном пансионате «Третий возраст» в Москве еще раз наглядно продемонстрировал наличие проблемы», — считает Инна Святенко.

По мнению участников мероприятия, необходимо проработать вопрос предотвращения таких ситуаций в будущем: проанализировать законодательство, регламентирующее деятельность частных организаций в сфере социального обслуживания и выработать новые механизмы контроля за соблюдением ими пожарных и санитарно-гигиенических правил.

«С этой целью нашим Комитетом в профильные министерства и ведомства направлены запросы, предполагающие в том числе выявление реального количества организаций, которые предоставляют стационарные услуги по уходу за пожилыми гражданами», — сообщила Инна Святенко.

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