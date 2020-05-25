Юрий Маневич: «План первоочередных мероприятий в электроэнергетике предусматривает реализацию более 30 пунктов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 мая. – Заместитель Министра энергетики Юрий Маневич в выступлении на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о выработке мер поддержки энергокомпаний в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Юрий Маневич отметил, что, принимая во внимание текущую социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией, Минэнерго прогнозирует сокращение операционного денежного потока в компаниях электроэнергетики.

«Первое – сокращение объемов электропотребления, вызванное снижением экономической активности в стране вследствие установления длительного периода нерабочих дней и введения в отдельно взятых регионах режима самоизоляции до конца текущего месяца. Второе – это ухудшение платежной дисциплины, вызванное смягчением платежной нагрузки на потребителей электроэнергии», – пояснил заместитель Министра.

По его словам, для обеспечения устойчивого функционирования отрасли и надежного энергоснабжения потребителей Министерство энергетики разработало проект Плана первоочередных мероприятий. Он разбит на четыре блока. В первых трех блоках мероприятия сгруппированы в зависимости от основного вида деятельности: производство, передача и распределение, а также сбыт электроэнергии. При этом в каждом таком блоке предусмотрена реализация как схожих мероприятий (например, субсидирование процентных ставок), так и индивидуальных, применение которых связано с конкретным видом деятельности (например, в блоке генерации – приостановка штрафных санкций за недопоставку мощности на оптовый рынок ввиду неготовности генерирующего оборудования по причине отсутствия комплектующих). В четвертый блок отнесены мероприятия, реализация которых направлена на нормализацию ситуации в целом по отрасли (например, продление сроков рассмотрения и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики).

«Всего Планом предусмотрена реализация более 30 мероприятий со сроком исполнения апрель – июль 2020 года. Все они носят нормативный характер и по каждому из них в настоящее время ведется активная работа. В настоящее время указанный План направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Российской Федерации», – сообщил Юрий Маневич.

25.05.2020

25 мая с 14-15 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер до 25 м/с и более) происходят массовые аварийные отключения в электрических сетях 6-500 кВ (филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»; АО «Облкоммунэнерго»; АО «Региональная сетевая компания).

28.04.2020

Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем GO15 выступила с официальным заявлением в связи с эпидемией COVID-19.

MIL OSI