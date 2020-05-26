А. Майоров: Мы продолжаем мониторинг функционирования рыбохозяйственного комплекса в условиях распространения коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел видеоконференцию с участием руководителя Федерального агентства по рыболовству.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал, что, принимая во внимание важность системной поддержки бизнеса в настоящее время, Комитет провел видеоконференцию с участием заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

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В ходе мероприятия рассмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости рыбохозяйственного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках видеоконференции было отмечено, что ситуация в отрасли в целом стабильная. Общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями к 20 мая 2020 г. составил более 2 млн тонн, что почти на 111,6 тыс. тонн, или на 5,9 проц., больше уровня прошлого года. Основной объем прироста добычи, достигнутый в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне — более чем на 9,6 проц. к прежним показателям — составил 1,48 млн тонн.

Производство аквакультуры в I квартале 2020 г. выросло на 37,5 проц. относительно показателей 2019 г., составив более 112,8 тыс. тонн. Основные объемы производства товарной продукции приходятся на Дальневосточный федеральный округ (39,53 тыс. тонн), Южный (около 29,17 тыс. тонн) и Северо-Западный (более 24,35 тыс. тонн) федеральные округа.

На Дальнем Востоке с 1 июня 2020 г. начнется лососевая путина, ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей

Алексей Майоров напомнил, что на Дальнем Востоке с 1 июня 2020 г. начнется лососевая путина, ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Он подчеркнул, что для сезонных рабочих, прибывающих в Дальневосточный регион, обеспечены необходимые карантинные мероприятия.

В целях доставки рыбы из регионов Дальнего Востока в центральные районы России по поручению Президента России, полученному на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, прорабатывается предложение о проведении регулярных рейсов в летний период Северным морским путем.

Сенатор обратил внимание, что средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 13 по 18 мая 2020 г. увеличился незначительно (на 0,1 проц.). Вместе с тем, в центральных регионах наращивание поставок более дешевой продукции из районов промысла обеспечило в оптовом сегменте внутреннего рынка снижение цен на минтай на 4,3 проц., до 110 рублей за килограмм.

Алексей Майоров сообщил, что Комитет в рамках исполнения поручений руководства Совета Федерации провел работа по анализу предложений рыбохозяйственных ассоциаций и объединений по вопросу совершенствования законодательства в целях обеспечения функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Он утончил, что предложения поступили из Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Правительства Приморского края, Союза рыболовецких колхозов России, НКО «Рыбный союз», в состав которой входят ведущие российские рыбоперерабатывающие предприятия.

«По итогам этой работы выявлена необходимость принятия ряда мер, которые будут стимулировать развитие рыбохозяйственного комплекса. Мы сейчас работаем над их формированием», — сказал глава Комитета СФ.

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