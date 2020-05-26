Всероссийский спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль» впервые будет организован в онлайн-формате

Source: Russia Ministry of Sport

28 мая всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России «Олимпийский патруль» впервые будет организован в режиме видеоконференции.

В 15:00 по московскому времени параллельно на онлайн-платформе Zoom и на главной странице сайта ОКР начнётся «Олимпийский урок». Об истории олимпийского движения и своём спортивном пути ребятам расскажут олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, серебряный призёр Олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин, серебряный призёр Олимпийских игр по дзюдо Александр Михайлин и бронзовый призёр Олимпийских игр по пулевой стрельбе Кирилл Григорьян.

После общения с именитыми спортсменами участников и зрителей «Олимпийского патруля» ждёт динамичная фитнес-зарядка под руководством профессионального тренера. Все упражнения будет легко повторить, находясь по ту сторону монитора.

Также пройдёт онлайн-викторина «Олимпийский квиз», в которой юные любители спорта смогут блеснуть своими знаниями. Квиз состоит из нескольких раундов с вопросами разной сложности, посвящёнными истории олимпийского движения, его главным ценностям: дружбе, уважению, стремлению к совершенству и честному соперничеству.

Проект «Олимпийский патруль», являющийся частью Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», стартовал в июле 2014 года. За это время площадками проведения мероприятий проекта стали Всероссийские детские центры «Орлёнок» и «Смена» в Краснодарском крае, Международный детский центр «Артек» в Крыму, а также общеобразовательные школы в регионах страны.

В проекте приняли участие более 175 000 человек и около 200 выдающихся спортсменов нашей страны, среди которых Ирина Роднина, Николай Зимятов, Владислав Третьяк, Александр Карелин, Алексей Немов, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Мария Киселёва, Анастасия Давыдова, Софья Великая, Виктор Ан и многие другие.

Пресс-служба Минспорта России

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