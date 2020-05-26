В Подмосковье прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования уголовных дел в отношении мошенников, действовавших под видом прокурорских работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Лобни Московской области установила контроль и осуществляет надзор за расследованием уголовных дел, возбужденных следственным органом по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Предварительным расследованием установлено, что в феврале 2020 года в различные организации города Лобни стали поступать звонки от лиц, представлявшихся работниками прокуратуры. Злоумышленники требовали доставить в прокуратуру города различные товары и пополнить абонентские счета мобильных телефонов, якобы принадлежащих сотрудникам прокуратуры. После перевода денежных средств на указанные ими счета мошенники переставали выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали в Республике Адыгея двоих местных жителей, причастных к совершению данных преступлений.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г.о. Лобня доказано 7 эпизодов мошеннических действий.

Расследование уголовного дела продолжается. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

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