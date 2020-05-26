В суд направлены уголовные дела о нападениях иностранных моряков на сотрудников пограничной службы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении троих иностранных граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в сентябре 2019 года должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружено рыболовное судно под флагом иностранного государства, экипаж которого осуществлял незаконную добычу кальмара. Приняты меры к задержанию данных лиц, досмотру и доставлению в порт Находка.

В свою очередь 18 иностранных моряков в целях воспрепятствования законным действиям пограничной службы вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно.

При этом трое из фигурантов, находясь в различных местах корабля, в ходе нападения нанесли военнослужащим удары палками по телу, применив насилие, опасное для жизни и здоровья.

Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в Находкинский городской суд. Обвиняемые содержатся под стражей. В отношении одного иностранного гражданина уголовное дело уже направлено в суд.

Расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными иностранными гражданами в составе группы, продолжается.

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