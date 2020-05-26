В СФ обсудили меры по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду

Source: Russia – Council of the Federation

Нужен баланс производства и потребления питьевой воды для определения объемов фальсифицированной и контрафактной продукции, отметил С. Митин.

В Совете Федерации в режиме видеоконференции прошло совещание «О мерах, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

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Провел совещание первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

По его словам, предложения Комитета СФ в части введения мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной и фальсифицированной упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, учтены в Постановлении Совета Федерации «О национальной системе защиты прав потребителей».

Как напомнил сенатор, этот документ был принят в октябре 2019 г. по итогам проведения «правительственного часа» с участием Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой в ходе 466-го заседания Совета Федерации.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность подготовки справочной информации по действующим скважинам для добычи минеральных вод, объему добываемой воды, поступающей на потребительский рынок.

Необходимо составить баланс производства и потребления питьевой воды, включая природную минеральную воду

Сергей Митин обратил внимание, что необходимо составить баланс производства и потребления питьевой воды, включая природную минеральную воду, в целях определения объемов производства и потребления фальсифицированной и контрафактной продукции.

На совещании обсудили вопрос о действующих скважинах для добычи минеральных вод и природных питьевых вод. Речь также шла о количестве месторождений минеральных вод, природных питьевых вод, о недропользователях, имеющих лицензии на добычу подземных вод в целях питьевого водоснабжения.

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

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