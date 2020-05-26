Source: Russia – Council of the Federation

Для этого необходимо использование гибких форм занятости в регионах, повышение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности не ниже МРОТ и многое другое, пояснила вице-спикер СФ.

По поручению Президента России реализован целый ряд дополнительных мер, направленных на сохранение занятости и поддержание доходов граждан, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Это использование гибких форм занятости в регионах, повышение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности не ниже МРОТ и многое другое», — пояснила вице-спикер СФ.

На базе Пенсионного фонда организован ежедневый мониторинг уволенных и взятых на работу, проводится постоянный анализ ситуации. С 1 апреля уволено 1 425 276 человек, трудоустроено 1 093 749. «Для того, чтобы поддержать доход безработных с апреля по июнь им выплачиваются пособия в размере минимального размера оплаты труда», — сказала законодатель.

Особое внимание уделяется семьям с детьми

По ее словам, особое внимание уделяется семьям с детьми. «При регистрации в службе занятости семьи имеют право на получение повышенного пособия – по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка», — уточнила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ также отметила активное развитие новых цифровых форматов трудоустройства и оформления государственных услуг. «Все меры поддержки возможно оформить дистанционно, что особенно важно в текущих обстоятельствах», — добавила вице-спикер СФ.

Встать на учет в качестве безработных, найти работу или обратиться в службы занятости можно через портал «Работа в России», на котором размещено порядка 1,3 млн актуальных вакансий, проверенных государством. С 1 марта обратились в службы занятости около 1 млн 840 тыс. человек, в том числе дистанционно более 1 млн 240 тыс.

«Предоставление услуг в электронном виде — современный и удобный цифровой формат, который необходимо использовать не только в период пандемии, но и в долгосрочной перспективе», — считает Галина Карелова.

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