Даниил Сорокин: «Наша задача помочь отраслевым организациям во внедрении цифровых технологий»

Source: Russia Ministry of Energy

26 мая, Москва. – Директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России Даниил Сорокин выступил на вебинаре «Digital-коммуникации и информационная безопасность в эпоху перемен: новые возможности и сопутствующие угрозы», организованном Национальным нефтегазовым форумом совместно с Выставкой «Нефтегаз» и АО «Экспоцентр».

Даниил Сорокин рассказал об основных трендах управления цифровой трансформацией топливно-энергетического комплекса.

«Минэнерго России предприняты серьёзные системные действия по созданию центра компетенций по цифровому развитию как отраслей ТЭК, так и внутриведомственных процессов. В частности, создан Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, который обеспечивает развитие всех инструментов государственных функций и полномочий с применением цифровых технологий, также министерство разрабатывает Ведомственную программу цифровой трансформации», – рассказал он.

Директор Департамент отметил, что Минэнерго России осуществляет внедрение новых цифровых инструментов в работу профильных департаментов, в том числе планируется создание инструментов по управлению цифровыми данными на базе ГИС ТЭК.

Даниил Сорокин подчеркнул, что важной задачей для Минэнерго России является координация отраслевой цифровой трансформации.

«Необходимо выстроить диалог со всеми представителями ТЭК для того, чтобы выявить эффективные решения и способствовать внедрению цифровых инструментов как в энергетической отрасли, так и, возможно ,в смежных отраслях. Наша задача помочь отраслевым организациям во внедрении цифровых технологий как на нормативном, так и на техническом уровнях», – пояснил он.

По его словам, в Минэнерго России для решения таких задач создан Совет по цифровой трансформации, который возглавляет Министр энергетики РФ Александр Новак, а также рабочие группы по отраслевым направлениям.

Кроме этого, Даниил Сорокин отметил значимость для ТЭК при переходе на цифровую экономику подготовки кадров.

«Мы считаем, что необходимо двигаться в сторону принципа профессионализма на всех участках деятельности. Важно соблюдать максимально точное соответствие компетенции работников тем требованиям, которые предъявляются должностями. В случае недостающих компетенций – обеспечивать развитие в рамках подготовки кадров. И здесь мы видим возможности для применения цифровых инструментов – цифровой платформы, которая могла бы объединять и специалистов, работодателей, и образовательные организации. Через такую цифровую платформу возможно было бы наладить коммуникацию и сделать ее максимально эффективной», – сказал он.

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