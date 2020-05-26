Минспорт России создал интернет-портал «Тренируйся дома»

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации представляет интернет-портал «Тренируйся дома» (тренировкадома.рф), призванный помочь всем желающим найти оптимальный для себя способ укрепления физической формы в домашних условиях.

Интернет-портал стал развитием движения «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», которое Минспорт России инициировал в социальных сетях в целях популяризации занятий спортом в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Участники движения – спортсмены, тренеры и любители спорта – показывают на своём примере, как тренироваться и поддерживать физическую форму в домашних условиях, и выкладывают видеоролики со своим упражнениями в соцсети.

Посетители сайта «Тренируйся дома» смогут найти удобные для себя системы тренировок, подключиться к онлайн-трансляциям с занятиями спортом, посмотреть фильмы о спорте, получить практические советы о здоровом образе жизни.

Наполнить ресурс интересным содержимым помогли энтузиасты домашних онлайн-тренировок: спортсмены, авторы профильных каналов в соцсетях, спортивные организации.

Для поддержания тонуса человеку достаточно всего 15-30 минут физических нагрузок в день, и благодаря движению «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» делать это можно бесплатно и не выходя из дома. Важно, что домашние тренировки останутся актуальными и после отмены ограничений.

Будьте здоровы! Занимайтесь спортом вместе с нами!

Интернет-портал «Тренируйся дома» создан при участии Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы.

Минспорт России благодарит за участие в проекте «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» спортсменов, тренеров, спортивные федерации, школы, клубы и региональные органы власти.

Пресс-служба Минспорта России

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