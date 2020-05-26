Source: Russia – Council of the Federation

В Правительство РФ направлены предложения по экономической поддержке ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих население коммунальными ресурсами, и управляющих организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области проинформировал о том, что Комитет направил в Правительство РФ комплексные предложения по экономической поддержке ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих население коммунальными ресурсами, и управляющих организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

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Сенатор подчеркнул, что в период действия ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции наблюдается рост объема задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги. «При этом предприятия водоканализационного хозяйства, электро-, тепло- и газоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в полной мере ощущают воздействие кризисных явлений в экономике», – отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в качестве экономических мер поддержки организаций жилищно-коммунального комплекса Комитет СФ предложил Правительству РФ предусмотреть возможность компенсации за счет средств бюджетной системы недополученных доходов и возникающих расходов указанных организаций, ввести мораторий на взимание кредитными организациями соответствующих платежей: по кредитам, процентам по ним и штрафным санкциям за несвоевременную оплату по кредиту и его процентам, а также установить отсрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Кроме этого предложено приостановить действие положения о лишении лицензии управляющих организаций в случае возникновения их задолженности по оплате коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями.

«Наш Комитет готов к совместной работе с Правительством по реализации этих предложений», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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