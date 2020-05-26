Подведены итоги ежегодного мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 мая. – Департамент оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России провел расчет показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики по итогам деятельности в 2019 году. Оценка призвана выявить лучшие практики в сфере повышения эффективности работы энергообъектов.

По результатам проведенного анализа выявлено улучшение уровня технического состояния основного оборудования генерирующих объектов: в 2017 году уровень физического износа основного оборудования соответствовал виду «удовлетворительное», а в 2018 и 2019 годах общий уровень износа соответствует виду технического состояния «хорошее».

Аналогичная ситуация наблюдается в части основного оборудования и ЛЭП электрических сетей: по итогам 2019 года в целом оборудование соответствует виду технического состояния «очень хорошее», тогда как в 2017 году соответствовал виду технического состояния «хорошее».

В 2019 году улучшилась эффективность мероприятий по снижению потерь в электрических сетях (с 56% до 75% мероприятий с высокой эффективностью). На уровне 2018 года сохранилась эффективность реализуемых мероприятий и связанных с ними затрат на поддержание технического состояния объектов генерации (59% мероприятий с высокой эффективностью).

Расчет показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики проведен Департаментом оперативного контроля в ТЭК в соответствии с Методикой комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1401.

Ежегодные результаты мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, включая итоговую информацию по проведенным расчетам этих показателей, опубликованы на официальном сайте Минэнерго России.

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