Прокуратура Кронштадтского района контролирует ход расследования уголовного дела о вандализме

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кронштадтского района взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандальных действий в отношении памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на площади Якорная в г. Кронштадте.

Инцидент произошел 24 мая. Мужчина и две женщины подъехали к мемориалу на автомобиле и стали готовить еду на пламени «Вечного огня».

В настоящее время по уголовному делу производится следствие. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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