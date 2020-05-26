Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Главное#Ангара#РД-19126.05.2020 09:08

Протон-ПМ отгрузил заказчику первый турбонасосный агрегат РД-191

Компания «Протон-ПМ» организовала отгрузку заказчику — НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Сборка двигателя № ПМ2 запланирована на июнь 2020 года, а квалификационные испытания РД-191 будут проведены в третьем квартале этого года.

Разработчиком двигателя РД-191 является НПО Энергомаш, а Протон-ПМ закреплено в качестве серийного изготовителя РД-191. На сегодняшний день пермское предприятие интегрированной структуры освоило также бустерный насосный агрегат (окислителя и горючего), газогенератор, клапан и фильтр окислителя, трубопровод с инжектором и др. Эта номенклатура деталей и сборочных единиц прошла квалификационные испытания. В рамках опытно-конструкторских работ по двигателю РД-191 Протон-ПМ освоил и ряд новых технологий, в числе которых титановое литьё, нанесение керамических покрытий и обработка под кислород.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор Протон-ПМ: «Запуск серийного производства двигателя РД-191 остаётся одной из главных задач предприятия. В настоящее время мы заключили контракт с НПО Энергомаш на поставку шести серийных турбонасосных агрегатов в рамках опытно-конструкторских работ „Амур“. Их предстоит изготовить и отправить заказчику уже в этом году, с августа по ноябрь».

Производство двигателя РД-191 является ключевым проектом кластера «Технополис „Новый Звёздный“» и реализуется в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края, а также имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта.

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