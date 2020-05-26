Рабочая встреча с губернатором Брянской области Александром Богомазом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Васильевич, добрый день! Рад Вас видеть.

Давайте поговорим о ситуации в регионе, в Брянской области. Начнем традиционно в последние недели и месяцы с вопроса о борьбе с коронавирусом.

Но хотелось бы послушать в целом Вашу оценку того, что происходить области, какова ситуация в экономике, в социальной сфере, какие планы на ближайшее время и какая нужна помощь и поддержка. Прошу Вас.

А.Богомаз: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Во исполнение Ваших Указов и поручений в Брянской области реализован комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы ввели режим повышенной готовности, жестких ограничений для всех жителей Брянской области. Ну и, конечно же, основное внимание уделили подготовке системы здравоохранения, приему и лечению наших пациентов, обеспечению наших лечебных учреждений врачами.

В регионе мы постоянно наращиваем тестирование, на сегодня работает пять наших лабораторий мощностью 1,5 тысячи в сутки. Создано 20 госпиталей на три тысячи койкомест. Сегодня функционирует у нас 1721 койка, из которых 1556 обеспечены кислородом, 190 – ИВЛ.

По ИВЛ мы еще заключили контракт через Минпромторг с заводом-изготовителем, в начале апреля полностью оплатили 101 аппарат. На сегодня мы получили 39 аппаратов, которые установлены в наших лечебных учреждениях.

Продолжение следует.

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