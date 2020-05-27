А. Кутепов: Регионы подготовили предложения о дополнительных мерах поддержки в части занятости населения

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Письма с этими инициативами направлены сенатором на имя заместителя Председателя Правительства и помощника Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил заместителю Председателя Правительства Татьяне Голиковой и помощнику Президента РФ Максиму Орешкину предложения регионов о дополнительных мерах поддержки в части занятости населения и создания новых рабочих мест.

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Письма на имя Татьяны Голиковой и Максима Орешкина направлены в преддверии совещания Президента РФ Владимира Путина о ситуации на рынке труда.

Предлагается разработать план мероприятий по созданию временных рабочих мест для безработных граждан. «Подобные действия, предпринятые в период кризиса 2008–2009 годов, успешно себя зарекомендовали, способствовали поддержке занятости населения и обеспечили граждан, лишившихся работы, заработком в сложный экономический период», — отметил Андрей Кутепов.

Предлагается предусмотреть федеральную меру государственной поддержки в виде ежемесячной субсидии организациям в размере 18195 рублей (1,5 размера МРОТ) на выплату заработной платы каждому вновь трудоустроенному работнику

Сенатор предлагает предусмотреть федеральную меру государственной поддержки в виде ежемесячной субсидии организациям в размере 18195 рублей (1,5 размера МРОТ) на выплату заработной платы каждому вновь трудоустроенному работнику при содействии службы занятости населения в целях снижения напряженности на рынке труда и создания новых рабочих мест. Условиями предоставления указанной субсидии должен являться уровень заработной платы работника не менее 30 тысяч рублей; обязательство трудоустройства на срок не менее одного года; своевременность выплаты заработной платы.

Источником финансирования для выплат субсидии должен стать федеральный бюджет. Администрирование выплат предлагается поручить Федеральной налоговой службе.

В качестве одной из мер, предоставляемых работодателям, организующим временное трудоустройство работников, следует предусмотреть компенсацию расходов по оплате труда работников в размере МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Сделать это нужно за счет средств федерального бюджета, полагают в регионах.

Предлагается предусмотреть возможность предоставления субсидии работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций, граждан, признанных в установленном порядке безработными, при условии принятия таких работников на постоянную работу.

Среди предложений — разработать мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения, работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности организации, а также граждан, признанных в установленном порядке безработными. Нужно предусмотреть разработку мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под риском увольнения, за счет средств федерального бюджета.

Предлагается разработать механизмы содействия самозанятости безработных граждан в открытии собственного дела. Рекомендовано предусмотреть меры государственной поддержки гражданам, открывшим собственное дело при содействии органов службы занятости, с целью создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Также предлагается рассмотреть возможность увеличения минимального размера пособия по безработице до величины прожиточного минимума на душу населения в срок до 30 июня 2020 года.

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