Бесперебойное снабжение экономическими данными во время пандемии COVID-19

Source: IMF – News in Russian

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Луи Марк Дюшарм, Джеймс Тебрейк и Зайджин Джан

27 мая 2020 г.

Точные и актуальные экономические данные имеют критически важное значение для принятия обоснованных решений по мерам политики, особенно в период кризиса. Однако из-за пандемии COVID-19 нарушился процесс подготовки многих ключевых статистических данных. Без надежных данных директивные органы не могут оценить, насколько сильный вред пандемия наносит людям и экономике, а также не могут должным образом отслеживать процесс восстановления.

Мы сотрудничаем со странами-членами МВФ и другими международными ведомствами для решения вопросов, связанных с перебоями в получении данных и обеспечением бесперебойного поступления экономических данных.

Три основных статистических задачи

Во-первых, в связи с самоизоляцией многие сотрудники национальных статистических служб сейчас работают из дома и часто имеют ограниченный доступ к инструментам и данным, необходимым для расчета и распространения экономических показателей. Например, для расчета розничных цен часто необходимо физически посетить магазины, но во многих странах это сейчас невозможно. Точно также затруднительно провести опрос компаний об их производственных и инвестиционных планах, поскольку многие временно приостановили работу или просто не располагают ресурсами, чтобы заполнять статистические опросники. Эти перебои означают, что данные по ценам и производству, которые критически важны для определения мер денежно-кредитной политики и бюджетного стимулирования, могут либо предоставляться с задержкой, либо их оценку придется производить на основании неполной информации.

Во-вторых, непоследовательные подходы к учету мер государственной поддержки населению и бизнесу могут усложнить оценку их влияния на государственные финансы. Не очень понятно, как лучше всего отражать некоторые из этих мер. Например, когда правительство оказывает финансовую поддержку компаниям, пострадавшим от COVID-19, оно осуществляет финансовые вложения или предоставляет субсидии на безвозвратной основе? В зависимости от ответа на этот вопрос директивные органы получат разную картину бюджетного дефицита и государственного долга.

В-третьих, для принятия наиболее информированных решений директивным органам необходимо получать данные об экономике в режиме реального времени. Многие традиционные источники официальной статистики, даже те, что выходят ежемесячно, предоставляют недостаточно актуальную для этого периода информацию. Официальные статистические данные необходимо дополнять высокочастотными альтернативными данными. Хотя важная роль альтернативных показателей была признана еще до пандемии , перебои в получении официальной статистики в связи с текущим кризисом сделали ее еще заметнее.

Решение вопросов с перебоями в получении данных

Указания в отношении того, как заполнить эти пробелы в данных во время пандемии могут быть полезны странам. В наших новых руководствах представлены рекомендации и передовая практика по обеспечению бесперебойного сбора статистических данных по ценам, росту и торговле.

К числу ключевых рекомендаций относятся следующие:

Расстановка приоритетов и акцентирование внимания на компонентах данных, которые имеют наибольшее влияние на критически важные статистические показатели.

Временная оценка или условный расчет значений недостающих компонентов данных с использованием альтернативных источников данных, исследований рынка и здравого смысла. Примеры включают в себя замену недостающих из-за закрытия магазинов данных о ценах информацией по ценам в онлайновых магазинах или данными, полученными с помощью краудсорсинга (обращения к интернет-сообществу за помощью в сборе данных) и замену очных опросов о перемещениях, которые сейчас невозможны ввиду социального дистанцирования, данными иммиграционного контроля.

Повышение прозрачности статистических процедур за счет надлежащего раскрытия информации о методах, используемых для оценки недостающих или расчетных данных, и заблаговременного уведомления пользователей о задержках в публикации ключевых статистических показателей.

Когда страны по всему миру сталкиваются с аналогичными проблемами нехватки данных во время кризиса, обмен информацией и опытом имеют критически важное значение для получения пользы от передовых практик. МВФ совместно с Евростатом, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком поддерживает эти усилия с помощью видеоконференций и посвященного COVID-19 портала ОЭСР для составителей статистических отчетов. Эти усилия дополняют руководства МВФ по отражению основных типов государственных интервенций.

Сегодня, когда остро необходимы новые источники данных для поддержки мониторинга экономической активности в реальном времени, страны активизируют усилия по поиску более высокочастотной и подробной информации для более быстрого определения и оценки последствий вируса. Например, Соединенное Королевство начало выпуск еженедельных бюллетеней с новыми и экспериментальными показателями, включающими в себя индексы онлайновых цен и ежедневные данные о доставке, для оценки экономического влияния COVID-19 на инфляцию и торговлю. В ЮАР, используя онлайновые цены розничных магазинов, составили индекс потребительских цен товаров первой необходимости . МВФ использует эти и другие новые источники данных для анализа экономических и финансовых последствий COVID-19, в том числе, например, отслеживая активность в отдельных секторах и мобильность с использованием высокочастотных данных по энергопотреблению и информации о рейсах.

Серьезные перебои в получении данных вследствие пандемии COVID-19 требуют инновационных методов сбора данных и источников данных. Более точная и актуальная информация поможет странам продолжить принимать более эффективные меры по борьбе с кризисом и начать планировать восстановление экономики.

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Луи Марк Дюшарм был назначен на должность директора Статистического департамента МВФ 17 июня 2013 года. До прихода в МВФ он 30 лет проработал в Статистической службе Канады, где занимал различные должности в области экономической статистики. На своей прошлой работе в должности заместителя старшего статистика он отвечал за всю экономическую статистику. За период своей профессиональной деятельности он оказал широкую техническую помощь ряду стран в Латинской Америке. Он также преподает макроэкономику в магистратуре по направлению международные и общественные отношения в Оттавском университете.

Он имеет докторскую степень по экономике и научной политике Сассекского университета в Великобритании, а также степень магистра и бакалавра по экономике Монреальского университета в Канаде.

Зайджин Джан — заместитель начальника отдела в Департаменте статистики МВФ, где он работает над бюджетной статистикой и статистикой государственного сектора. С момента прихода в МВФ он активно работал над вопросами политики МВФ в области кредитования и надзора, а также над вопросами ряда стран с низкими доходами и стран с формирующимся рынком, включая Боснию и Герцеговину, Болгарию, Эфиопию, Гану и Южную Африку. В сферу его исследовательских интересов входят вопросы прозрачности бюджета и государственного долга.

Джеймс Тебрейк — заместитель директора и начальник Отдела статистики реального сектора в Департаменте статистики МВФ. Он пришел в МВФ в июле 2019 года. До прихода в МВФ Джеймс занимал должность заместителя старшего статистика в Департаменте экономической статистики Статистической службы Канады. Он обладает обширным опытом работы в области макроэкономической статистики, в частности в вопросах, связанных с системой национальных счетов и статистикой внешнего сектора. Джеймс имеет степень магистра по экономике Карлтонского университета и диплом выпускника Оттавского университета в области руководства и управления в государственном секторе.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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