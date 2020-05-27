В Вологодской области перед судом предстанут пятеро жителей Мурманской области, обвиняемые в участии в межрегиональной наркоторговле в составе преступного сообщества

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой города Череповца Вологодской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам, возбужденным в отношении пятерых жителей Мурманской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), и ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По версии следствия, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали интернет-площадку с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Злоумышленники расфасовывали и размещали наркотические средства и психотропные вещества для их дальнейшего бесконтактного сбыта, адреса и географические координаты тайников сообщались потребителям через сеть «Интернет». Плату за работу обвиняемые получали безналичным путем на банковские счета или электронные кошельки.

В ходе производства следственных действий изъято около 10 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также ноутбуки, мобильные телефоны, средства связи, банковские карты, денежные средства и предметы, предназначенные для расфасовки наркотических средств и психотропных веществ.

После вручения копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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