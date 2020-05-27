В. Кравченко принял участие во Всероссийской он-лайн акции «Мы хотим работать!»

Source: Russia – Council of the Federation

Участники дискуссии обсудили текущую ситуацию и меры антикризисной поддержки экономики, рассказал сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области принял участие во Всероссийской он-лайн акции «Мы хотим работать!».

Акция прошла по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В мероприятии участвовал Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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Участники дискуссии обсудили текущую ситуацию и меры антикризисной поддержки экономики.

Максим Решетников подчеркнул, что объем антикризисной поддержки экономики России в условиях коронавируса постоянно растет, в настоящий момент он перешагнул отметку в 3 триллиона рублей. По его словам, в фокусе внимания — не госмонополии и крупные корпорации, а именно малое и среднее предпринимательство.

Владимир Кравченко отметил, что, выступая на заседании Совета Федерации, он поддержал идею Бориса Титова о предоставлении бизнесу поддержки, исходя из показателей выручки: её снижение больше, чем на 30 процентов должно означать необходимость помощи организации. При этом поддержка должна оказываться в рамках тех инструментов МСП, которые уже существуют на федеральном уровне. Он также озвучил инициативу Томской области уравнять региональные и федеральные системообразующие предприятия при применении механизмов их стимулирования.

В Томской области 90 процентов предприятий уже работают. Из регионального бюджета оказывается серьезная помощь, отметил Владимир Кравченко.

«Томск — научно-образовательный центр, в котором развит инновационный бизнес, и его представители просят поддержать их. Инновационные предприятия просят усилить объемы поддержки посредством увеличения экспортных кредитов, носящих долгосрочный характер с низкой процентной ставкой», — уточнил он.

Совет Федерации по инициативе Председателя верхней палаты Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направил в Правительство РФ предложения по стимулированию экономики с учетом позиции регионов, сказал сенатор.

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