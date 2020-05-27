В Марий Эл прокуратура добилась выплаты долгов по заработной плате на сумму свыше 1,9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Волжская межрайонная прокуратура Республики Марий Эл провела проверку соблюдения трудового законодательства в закрытом акционерном обществе «Тимбер».

Установлено, что предприятие не выплатило 38 работникам заработную плату за период с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. на сумму свыше 1,9 млн рублей. При этом средства на выплату зарплаты у предприятия имелись, однако расходовались на хозяйственные нужды.

Прокурор внес представление учредителю предприятия, а также направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности).

В настоящее время в результате вмешательства прокуратуры долги по заработной плате полностью погашены.

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