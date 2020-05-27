К. Косачев: Человечеству нужен диалог о демократизации принципов международных отношений

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках ежегодных «Потсдамских встреч» сенатор прочитал лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл прочитал лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок». Мероприятие состоялось в рамках ежегодных «Потсдамских встреч» в формате видеоконференции.

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В ходе лекции сенатор остановился на вопросах двусторонней и многосторонней дипломатии, противодействия информационной и идеологической кампании в отношении России. Парламентарий коснулся также вопросов территориальной целостности и суверенитета государств, права народов на самоопределение, рассказал об отношении России с ее ближайшими соседями.

В дискуссии приняли участие партнеры Фонда А.М. Горчакова, специалисты в области внешней политики и международных отношений.

По словам Константина Косачева, для того, чтобы мир изменился к лучшему, нужно осмысление опыта, накопленного человечеством за последние десятилетия.

«Мир существенно продвинулся в развитии демократических институтов в большинстве стран, при этом в межгосударственных отношениях нередки случаи диктата, попыток навязывания своей воли одних государств другим. Делается это через давление, санкции, шантаж, через нарушение международного права», — отметил парламентарий.

Чтобы мир изменился к лучшему, нужно осмысление опыта, накопленного человечеством за последние десятилетия.

«Очень важно сейчас предложить человечеству диалог о демократизации принципов межгосударственных отношений. Разговор на эту тему назрел. Россия может его инициировать» — сказал Константин Косачев.

Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Константин Косачев

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Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Константин Косачев

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Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Константин Косачев

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Константин Косачев прочел лекцию на тему «Постпандемический мир: право или порядок»

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Он считает, что в современных условиях необходимо ставить вопрос таким образом: посягательство на суверенитет любого государства, вмешательство в его внутренние дела является нарушением прав народа этой страны. «Народ — единственный источник власти и носитель суверенитета любой страны. Такие положения содержатся в конституциях большинства государств мира».

Сенатор выразил уверенность, что диалог о новых принципах межгосударственных отношений сплотит вокруг нашей страны подавляющее большинство государств. «Равенство в межгосударственных отношениях, прописанное в международном праве и Уставе ООН, увы, по‑прежнему остается декларацией и последовательно попирается так называемым «коллективным Западом». Мы имеем все возможности, чтобы эту ситуацию поменять, причем поменять кардинальным образом», — подчеркнул Константин Косачев.

По мнению сенатора, пандемия — хороший повод, чтобы на эту тему задуматься и консолидировать усилия международного сообщества в этом направлении.

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