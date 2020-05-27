Н. Журавлев: Уточнение основного кода ОКВЭД позволит дополнительно поддержать около двухсот тысяч компаний

Source: Russia – Council of the Federation

Это предложение Минэкономразвития также позволит скорректировать сведения о состоянии отдельных отраслей экономики, отметил сенатор.

Уточнение основного кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) позволит дополнительно поддержать около двухсот тысяч компаний, заявил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Он прокомментировал соответствующее предложение Министерства экономического развития РФ. По мнению сенатора, это также позволит скорректировать сведения о состоянии отдельных отраслей экономики в стране.

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«В сложившейся экономической ситуации из‑за пандемии коронавируса Президентом, Правительством, Центробанком были предприняты беспрецедентные шаги в отношении малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики в виде налоговых послаблений, прямой финансовой поддержки, программ льготного кредитования. Такой широкий спектр мер призван, прежде всего, поддержать занятость населения и платежеспособный спрос», — сказал Николай Журавлев.

Важно, чтобы все принятые меры действовали в режиме «оперативного реагирования», быстро доводились до граждан, исключались технические недоработки

«Важно, чтобы все принятые меры действовали в режиме «оперативного реагирования», быстро доводились до граждан, исключались технические недоработки, которые с учетом ограниченного времени, конечно, возникают», — отметил сенатор.

«Мы должны понимать, что решения принимались максимально быстро, была выработана самая простая система. Однако сразу после введения мер поддержки малого бизнеса из пострадавших отраслей мы обратили внимание на несовершенство подхода к отбору организаций на основе основных ОКВЭДов. Многие представители малого бизнеса получают больше доходов от дополнительных видов деятельности. При этом отсутствие возможности изменения основного кода ОКВЭД после регистрации организации не позволяет ей сегодня получить государственную помощь», — сказал Николай Журавлев.

По его словам, возникшая сложность была остро воспринята предпринимательским сообществом. «Мы получали многочисленные обращения и предлагали учитывать для предоставления поддержки, в том числе дополнительные виды экономической деятельности».

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