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Новости проектов и регионов

27 мая 2020, 15:50

ООО «Газпром трансгаз Уфа» заняло 1 место в смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета среди 736 предприятий и учреждений Республики Башкортостан по результатам работы в 2019 году. Его итоги подведены 26 мая.

Военным комиссариатом региона отмечена высокая степень профессионализма руководителей и специалистов предприятия, задействованных в этом важном направлении деятельности.

Функции по мобилизационной подготовке предприятия, в том числе общему мобилизационному планированию, ведению воинского учета и бронирования, военно-транспортной обязанности возложены на специальный отдел. Данный результат достигнут компанией благодаря ответственности, грамотности, серьезности и сплоченности профильных специалистов в филиалах, а также высокому уровню организации работы руководством предприятия.

Победы завоеваны и филиалами «Газпром трансгаз Уфа». Решениями заседаний районных и городских конкурсных комиссий первые места присуждены Приютовскому, Аркауловскому, Шаранскому линейным производственным управлениям магистральных газопроводов и администрации компании, второе место — Дюртюлинскому филиалу.

Призеры награждены грамотами и благодарственными письмами.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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