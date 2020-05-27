О проведении заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27-05-2020

27 мая 2020 г. состоялось 10-е заседание Белорусско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Впервые в практике обеих стран мероприятие прошло в формате видеоконференции.

С белоруской стороны на заседании председательствовал заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко, с венгерской – Государственный секретарь по делам гражданской разведки Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Варга.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимной торговли, взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетике, области транспорта, науки, образования и туризма.

В ходе заседания комиссии выражен обоюдный интерес к расширению сотрудничества в сферах здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей и иным перспективным направлениям взаимодействия.

Справочно: В 2019 году товарооборот с Венгрией увеличился в 1,3 раза (253,7 млн. долларов), экспорт – в 1,67 раза (130.6 млн. долларов), импорт – на 5,8% (123 млн. долларов). В январе-марте 2020 г. двусторонний товарооборот составил 51 млн. долларов (94,2% к аналогичному периоду прошлого года), экспорт – 23,8 млн. долларов (103,6%), импорт – 27,1 млн. долларов (87,3%).

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