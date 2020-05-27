По требованию прокуратуры г. Санкт-Петербурга работникам организации выплачена зарплата на сумму более 25 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «ГСП-7» образовалась задолженность по заработной плате перед 1 500 работниками в размере более 25 млн рублей за январь-февраль 2020 года.

С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление руководителю организации, а также направила материалы проверки для решения вопроса о привлечении работодателя к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена. Кроме того, работникам выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы.

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