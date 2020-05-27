Принято решение о переносе саммитов БРИКС и ШОС

Source: President of Russia – Kremlin

С учётом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

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