Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Орловской области проведена проверка по факту обрушения кровли спортивного зала в пристройке к многоквартирному дому в г. Орле.

Установлено, что в указанном доме ООО «Техинком» на основании договора с НО «Региональный фонд в многоквартирных домах на территории Орловской области» проводился капитальный ремонт общего имущества.

В нарушение действующего законодательства подрядчиком не была обеспечена безопасность при выполнении работ на кровле спортивного зала, в результате чего произошло её обрушение, помещение утратило свое функциональное назначение.

Ущерб муниципальному образованию город Орел, в собственности которого находится помещение спортивного зала, составил около 13 млн руб.

Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района г.Орла в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, направлены в СО по Советскому району г. Орел СУ СК РФ по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ).

Кроме того, в целях недопущения нарушений прав жителей дома на безопасные условия проживания прокурором Советского района г. Орла объявлено предостережение главе администрации г. Орла.

По факту ненадлежащего осуществления контроля за ходом ремонтных работ прокурором Советского района г. Орла направлено представление руководителю НО «Региональный фонд в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

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