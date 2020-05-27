Рабочая встреча с губернатором Смоленской области Алексеем Островским

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Владимирович, добрый день.

Начнем с санитарно-эпидемиологической ситуации и затем, конечно, хотелось бы услышать Ваш доклад о социально-экономической [ситуации] в целом по области.

Пожалуйста, Алексей Владимирович.

А.Островский: Уважаемый Владимир Владимирович, безусловно, противодействие распространению коронавирусной инфекции и защита, забота о смолянах стала ключевым пунктом повестки работы областной администрации и меня как ее руководителя в последние месяцы.

Конечно, главным элементом в этой работе стала поддержка медицинских работников – благодаря тому решению, которое Вами было принято и за которое мы, безусловно, благодарны. Я с удовольствием передаю благодарность медицинского сообщества Смоленской области Вам за это Ваше решение.

На основании этого решения нами было выплачено 34 миллиона рублей более чем двум тысячам медицинских работников Смоленщины за особые условия работы, за повышенную нагрузку. Также 41 миллион рублей был выплачен 670 медицинским работникам за особо сложную работу. В дополнение к этому, позвольте Вам доложить, областная администрация приняла решение, и мы дополнительно выплатили из регионального бюджета 22 миллиона рублей на оплату труда иным сотрудникам, которые работали с заболевшими коронавирусом.

Также по решению областной администрации 104 миллиона рублей было выделено на защиту медицинских работников от коронавируса: на приобретение защитных костюмов, масок, иных средств защиты и на безусловную дезинфекцию помещений, где работают и лечатся заболевшие.

Что касается госпитального фонда, уважаемый Владимир Владимирович, то в соответствии с поручениями Министерства здравоохранения мы в установленные сроки обеспечили развертывание необходимого количества инфекционных коек. Более того, докладываю Вам, что мы практически в два раза превысили норматив Министерства здравоохранения, по которому у нас должно быть 467 коек, а мы на сегодняшний день развернули 939 коек.

Также мы превысили норматив Министерства, обеспечив необходимым кислородным обеспечением 490 коек, и это составляет 150 процентов от норматива Министерства.

Отрадно доложить, что за период борьбы с этим заболеванием мы более чем в четыре раза увеличили количество тестируемых смолян в сутки. Сейчас эта цифра составляет чуть более 900 тестов в сутки, а когда мы начинали, мы не дотягивали и до двухсот.

Что касается эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, то у нас выявлены 1853 случая заболевания, 742 человека получают помощь в медицинских учреждениях области, 7 человек подключены к искусственной вентиляции легких и 621 человек уже выздоровел. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, 25 человек мы потеряли, о чем я, безусловно с прискорбием, докладываю.

В соответствии с Вашими указаниями серьезную часть нашей работы заняла поддержка бизнеса: промышленных предприятий, агропредприятий региона, малого, среднего бизнеса. Мы, во-первых, приняли ряд областных законов, которые облегчают налогообложение для малого и среднего бизнеса. Мы предприняли меры по освобождению от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, и это составило более 233 миллионов рублей.

Также мы ведем активную работу с банковским сектором, и на сегодняшний день Смоленская область занимает второе место в стране по проценту одобренных заявок со стороны малого и среднего бизнеса: более 90 процентов у нас заявок одобрены, и мы благодарим Вас за этот очень важный инструментарий для выполнения Вашего поручения.

Также мы очень основательно и серьезно подошли к переформатированию предприятий для того, чтобы обеспечить смолян необходимыми системами защиты – костюмами, масками. И если в первые недели этой работы у нас только одно предприятие выпускало защитные маски и производило пять тысяч масок в сутки, то за истекший период мы в 70 раз увеличили данный показатель: сейчас у нас производят маски более 20 предприятий, и мы производим 360 тысяч масок в сутки.

Продолжение следует.

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