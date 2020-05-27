Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 мая 2020, 15:40

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург» признана лучшей в номинации «Мастерство в создании женских образов». Награждение состоялось 25 мая. На победу претендовали 45 работ из 20 областных, городских, районных печатных и электронных СМИ.

Учредителями конкурса являются Оренбургская областная общественная организация «Совет женщин», Союз журналистов Оренбуржья и Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия». Жюри оценило материалы, опубликованные в газете оренбургских газовиков в 2019 году, посвященные работницам и ветеранам предприятия. Это истории о женщинах, которые прошли сложный жизненный путь, — участницах Великой Отечественной войны, жительницах блокадного Ленинграда, труженицах тыла. А также публикации, раскрывающие образы современных деловых женщин, успешно реализующих себя в работе, науке, спорте и творчестве, являющихся многодетными мамами.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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