Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конференция27.05.2020 15:19

Роскосмос на конференции «Пространственные данные в условиях цифровой трансформации»

В период с 25 по 27 мая 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в международной научно-технической онлайн-конференции «Пространственные данные в условиях цифровой трансформации» Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

В приветственном слове было отмечено, что Роскосмос и МИИГАиК связывают давние взаимоотношения не только в части подготовки специалистов в области фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли и космической геодезии, но и в вопросах сертификации данных дистанционного зондирования Земли из космоса и разработки национальных стандартов в данной области. В ходе конференции представлено несколько докладов организаций российской ракетно-космической промышленности и Госкорпорации «Роскосмос».

В частности, в рамках работы секции № 2 «Проблемы сбора, обработки, анализа и защиты пространственно-временных данных» был представлен доклад первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Урличича на тему: «Данные дистанционного зондирования Земли из космоса — источник формирования пространственных данных Российской Федерации. Вопросы нормативно-правового регулирования и взаимодействия пространственных данных и данных ДЗЗ».

Вчера, 26 мая, в ходе работы секции № 1 «Аэрокосмические съемки, фотограмметрия» заместителем директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерием Заичко представлен доклад на тему: «Цифровая трансформация данных ДЗЗ в рамках проекта «Цифровая Земля».

В последний день конференции Валерий Заичко и ведущий специалист Научно-исследовательского института точных приборов Денис Шведов выступили с докладом на тему: «Мониторинг земель, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций с использованием космических средств наблюдения в рамках реализации проекта «Цифровая Земля».

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