Совещание о ситуации на рынке труда

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня, как и планировали, предлагаю обсудить один из важнейших вопросов текущей ситуации – это вопрос о рынке труда. Давайте оценим, насколько результативно действуют меры, направленные на сохранение занятости, решения по поддержке семей, чьи доходы сократились, граждан, столкнувшихся с временной потерей работы.

Как уже говорил, эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения – мы это хорошо знаем – негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, на наших предприятиях сказывается самым серьёзным образом: вы знаете, часто и комплектующие не идут от наших партнёров.

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Конечно, всё это неблагоприятно отразилось на рынке труда, причём на всём мире, мы и на «двадцатке» об этом говорили. Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России тоже растёт – собственно говоря, здесь нет ничего для нас неожиданного, – и сейчас это количество порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.

Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти.

Напомню: сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди.

Мы установили ключевой, базовый критерий для поддержки бизнеса. С самого начала мы выстроили работу именно таким образом: сохранение трудовых коллективов и зарплат работников – это приоритет. Сделали так, что компании, предприниматели, которые заботятся о своих сотрудниках, сохраняют трудовые коллективы, могут рассчитывать на большую поддержку со стороны государства, в том числе имею в виду прямые субсидии на выплату зарплат на малых и средних предприятиях в пострадавших отраслях в размере одного МРОТ на сотрудника в апреле и мае, а также льготные кредиты по ставке в два процента. Такой кредит будет погашен государством, как мы и договорились, если штатная численность организации сохранится на нынешнем уровне.

Одновременно мы адресно поддержали людей, которые потеряли работу в условиях кризиса. В первую очередь это, конечно, семьи с детьми. Так, для семей, где один или оба родителя временно находятся без работы, помимо пособия по безработице установлена дополнительная выплата в размере трёх тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. С 1 июня будет вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, которое получают именно неработающие родители, как правило, это молодые мамы.

Для граждан, которые остались без работы, мы в целом упростили порядок оформления федеральных выплат на детей, освободили от сбора лишних бумажек и справок. Так, при назначении выплаты не учитывается доход безработного, полученный им в предыдущий период.

И конечно, важным решением стало увеличение самого пособия по безработице. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта текущего года, получают его по верхней планке – 12 тысяч 130 рублей. Причём подать заявление можно дистанционно, через портал «Работа в России».

В этой связи хотел бы подчеркнуть следующее, обращаюсь сейчас к руководству Министерства труда [и социальной защиты], служб занятости, главам регионов: от вашей слаженной, эффективной работы в текущей ситуации зависит очень многое, коллеги. Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Нужно разбираться и вникать в проблемы каждого человека, который обратился за помощью, особенно людей старшего и предпенсионного возраста, а также тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру, имею в виду выпускников вузов, колледжей, училищ, которые в этом году заканчивают учёбу, начинают свою трудовую деятельность.

Вместе с предприятиями, организациями, работодателями нужно подбирать подходящие варианты трудоустройства, не нужно всё на самотёк оставлять, нужно предлагать ускоренные курсы, программы обучения и переподготовки кадров для тех, кто потерял работу.

Сейчас очень многое делается в удалённом режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован, и его обязательно надо использовать, поскольку такой удалённый, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на «цифре», в значительной степени будет носить распределённый, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому.

Прошу доложить сегодня, как на практике реализуется такой подход к организации рабочего процесса, с какими проблемами, в том числе нормативными, сталкиваются компании и их сотрудники при переходе на удалённый режим и что в этой связи, по вашему мнению, нужно оперативно поправить, донастроить.

В целом рассчитываю услышать подробный доклад о ситуации на рынке труда. Предлагаю участникам совещания рассказать, какие вы видите узкие места в системе трудовых отношений, в части поддержки российских семей, защиты трудовых прав и интересов наших граждан и что здесь необходимо изменить, имея в виду и текущее положение дел, и перспективы развития современного рынка труда.

Давайте начнём работать. Слово Михаилу Владимировичу Мишустину.

Продолжение следует.

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