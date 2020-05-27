Т. Кусайко: Необходимо повысить эффективность расходов программы обеспечения граждан дорогостоящими лекарствами

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела заседание рабочей группы по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств. Мероприятие на тему «Новые подходы в обеспечении граждан дорогостоящими лекарственными препаратами» прошло в режиме видеоконференции.

С приветственным словом выступила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы .

Как отмечалось в ходе заседания, в прошлом году были приняты федеральные законы, которые перевели закупки наиболее дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения ряда орфанных заболеваний на федеральный уровень. В то же время, это пока не коснулось оставшихся 17 нозологий.

Инна Святенко сообщила, что в Комитете СФ активно прорабатывается вопрос о дальнейшей передаче закупок лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень. По ее словам, по итогам этой работы будет подготовлена соответствующая законодательная инициатива.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по социальной политике в режиме видеоконференции

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по социальной политике в режиме видеоконференции

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Инна Святенко

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по социальной политике в режиме видеоконференции

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Татьяна Кусайко

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Инна Святенко

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Татьяна Кусайко

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«Совет Федерации приступил к подготовке предложений по формированию концепции федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Уверена, что наше сегодняшнее мероприятие поможет выработать действенные рекомендации», — подчеркнула председатель Комитета.

Как добавила Татьяна Кусайко, Совет Федерации поставил перед собой задачу не снижать темп проводимой работы, чтобы добиться передачи на федеральный уровень закупок лекарств для еще 17 орфанных заболеваний, начиная с 2021 г. и исходя из возможностей бюджета.

По словам сенатора, необходимо повысить эффективность расходов программы обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе с включением в нее новых орфанных заболеваний, а также сделать возможным перераспределение средств внутри самой программы.

Необходимо повысить эффективность расходов программы обеспечения граждан дорогостоящими лекарственными препаратами, в том числе с включением в нее новых орфанных заболеваний, а также сделать возможным перераспределение средств внутри самой программы

В ходе мероприятия с докладом выступил председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике, генеральный директор «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский. Он отметил, что последовательная позиция профильного Комитета СФ и Экспертного совета должна обеспечить выполнение поставленных задач в области лечения пациентов с орфанными заболеваниями.

Татьяна Кусайко напомнила о подготовленной в Комитете СФ законодательной инициативе, позволяющей в рамках нормативно-правового поля легитимно переводить нозологии из «длинного» (эпидемиологического) перечня Минздрава России в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. «В ближайшее время мы планируем внести этот законопроект. Это даст возможность более эффективно оказывать помощь пациентам с редкими заболеваниями», — отметила сенатор.

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В заседании приняли участие директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина, директор Департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли России Алексей Алёхин, исполнительный директор дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Плакида, представители Министерства финансов РФ, Федерального фонда обязательного страхования, Счётной палаты РФ.

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