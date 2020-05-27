Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.05.2020 18:33

Цифровой Роскосмос: первая отраслевая конференция

В пятницу, 29 мая 2020 года, пройдет первая отраслевая Конференция «Цифровой Роскосмос» в формате видеоконференции, в рамках которой встретятся руководство Госкорпорации «Роскосмос» и входящие в нее организации, представители органов власти, научного и экспертного сообщества.

Мероприятие нацелено на создание единой открытой информационной площадки для достижения основных целей и задач Стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» до 2025 года и на период до 2030 года.

Программа Конференции включает в себя две части:

Пленарное заседание — корпоративное мероприятие для руководства организаций Госкорпорации «Роскосмос», в рамках которого предполагается обсудить реализацию основных направлений Стратегии цифровой трансформации, расширение практики применения цифровых технологий при создании изделий и сервисов.

Открытые тематические секции, направленные на повышение цифровой зрелости работников организаций ракетно-космической промышленности. В рамках данных секций планируется обсудить развитие PLM и MES решений, применение BIMтехнологий и новые экономические аспекты цифровой трансформации.

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