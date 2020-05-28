Анатолий Тихонов: «Цифровое развитие отраслей ТЭК является одной из приоритетных задач Минэнерго России»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов принял участие в Общественных слушаниях по экспертному обсуждению «Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики», которые проводит Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

В ходе мероприятия участники обсудили основные барьеры цифровой трансформации компаний, целевую модель развития отрасли, ключевые показатели эффективности реализации Стратегии «Цифровая трансформация электроэнергетики России».

«Цифровое развитие отраслей топливно-энергетического комплекса является одной из приоритетных задач Минэнерго России. В нашей стране существует государственный проект «Цифровая экономика», и отрасли ТЭК принимают активное участие в его реализации», – отметил Анатолий Тихонов.

Замминистра рассказал, что за последние время в Минэнерго России создан ряд инструментов, которые позволят координировать взаимодействие бизнеса и власти в этом направлении.

«Преобразование энергетической инфраструктуры России происходит посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений в целях повышения эффективности и безопасности. Сегодня такие посылы сформулированы в недавно принятой Правительством РФ Энергетической стратегии России до 2035 года», – сказал он.

По его словам, основными задачами Энергостратегии в области цифровизации ТЭК определены систематизация опыта внедрения цифровых решений, создание условий для разработки развития цифровых сервисов, а также развитие и корректировка законодательства.

«Большое внимание мы также уделяем задачами, сформулированным в национальном проекте «Цифровая экономика». В частности, подготовке кадров, угрозам кибербезопасности, импортозамещению», – добавил Анатолий Тихонов.

Директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Даниил Сорокин в свою очередь отметил, что в Минэнерго России создан ведомственный проект «Цифровая энергетика», в котором на сегодняшний день формируются аналитические проработки по выявленным эффективным цифровым технологиям.

«Для того, чтобы перейти к регулированию на нормативном и техническом уровнях, необходимо пройти путь от изменения сознания и отношения к цифровым трансформациям до стадии изменения самих процессов, когда существующие аналоги будут применяться с использованием цифровых решений и технологий», – добавил он.

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