Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ФПИ#Витязь#Дмитрий Рогозин28.05.2020 17:44

Благодарственное письмо от ЦКБ МТ «Рубин»

Генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит направил в адрес генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина благодарственное письмо по случаю успешного выполнения автономным глубоководным аппаратом «Витязь» научно-исследовательской миссии по погружению на дно Марианской впадины.

Работы по созданию роботизированного комплекса «Витязь-Д» начались в сентябре 2017 года по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), членом Попечительского совета которого в настоящее время является Дмитрий Рогозин. ФПИ содействует осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства.

Ранее, 8 мая 2020 года, российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 028 метров. Аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

«Витязь» — первый в мире полностью автономный необитаемый подводный аппарат, достигший самой глубокой точки Мирового океана. Он является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого была начата в 2017 годe. Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, проводить измерения гидрофизических параметров морской среды.

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