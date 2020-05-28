Борис Титов направил Президенту ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Source: President of Russia – Kremlin

Доклад включает оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности в части, относящейся к компетенции Уполномоченного.

В докладе отмечено, что всего за время функционирования института Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило 79990 обращений, из них федеральному Уполномоченному – 15602, региональным – 64388.

Основные темы обращений к Уполномоченному при Президенте по защите прав предпринимателей связаны с обжалованием фактов уголовного преследования, проблемами малого и среднего бизнеса, вопросами в сфере земельно-имущественных отношений и кадастра, торговли, строительства и ЖКХ и других.

На основе обработки обращений, результатов экспертных опросов и иных материалов в соответствующих разделах доклада представлено мнение Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей о системных проблемах российского бизнеса, а также мнение региональных уполномоченных о ключевых проблемах бизнеса в субъектах Российской Федерации и путях их решения.

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