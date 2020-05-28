Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал Астраханскому государственному медицинскому университету семь приборов для дистанционного бесконтактного измерения температуры тела.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области передал Астраханскому государственному медицинскому университету семь приборов для дистанционного бесконтактного измерения температуры тела.

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«Известно, что в самоотверженной работе по спасению жизни и здоровья россиян помимо дипломированного медицинского персонала активное участие принимают обучающиеся в медицинских ВУЗах. Как и их старшие коллеги, студенты и ординаторы, оказывая медицинскую помощь, существенно рискуют. Это обстоятельство возлагает повышенную ответственность за контроль их состояния», — сказал Александр Башкин.

В перечень мероприятий по защите от распространения инфекции и контролю состояния здоровья входит ежедневная термометрия. Для снижения риска заражения будущих врачей, в студенческих общежитиях и гостиницах необходимо проводить измерения бесконтактными потоковыми способами. Бесконтактные электронные измерители довольно дорогие и до сих пор дефицитны, поэтому администрация ВУЗа испытывала затруднения в реализации этой задачи.

Благодаря помощи сенатора теперь все общежития и места компактного проживания студентов Астраханского медицинского университета обеспечены возможностью контроля за состоянием здоровья студентов и ординаторов.

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