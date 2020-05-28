В Пермском крае вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 1 млрд рублей при строительстве жилого комплекса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов – генерального директора и члена совета директоров общества с ограниченной ответственностью «КамСтройИнвест». Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд, с учетом представленных гособвинителем доказательств, установил, что в период с декабря 2013 г. по январь 2016 г. руководители ООО «КамСтройИнвест» путем обмана и злоупотребления доверием похитили у граждан – клиентов строительной организации и банковских организаций, являющихся кредиторами, денежные средства, предназначенные для строительства жилого комплекса «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново Пермского района.

Злоумышленники заключили с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, однако взятые на себя обязательства по завершению строительства домов и ввода их в эксплуатацию не выполнили, присвоив и растратив полученные денежные средства.

Их действиями причинен ущерб 280 гражданам, юридическому лицу и одному из банковских учреждений на сумму около 1 млрд рублей.

Кроме того, генеральный директор предприятия, используя свое служебное положение, растратила более 34,9 млн рублей, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Регион».

Суд приговорил генерального директора организации к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, а ее супруга – члена совета директоров – к 6 годам лишения свободы. Кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства на срок 2 года каждый.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Также суд частично удовлетворил иски граждан, организаций и банковских учреждений о возмещении материального вреда.

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