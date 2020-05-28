В селе Павловка Ульяновской области состоялся торжественный пуск газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 мая 2020, 14:45

27 мая прошла торжественная церемония пуска газа в селе Павловка Барышского района Ульяновской области. В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко, губернатор региона Сергей Морозов и жители села.

Газификация стала возможной благодаря завершению строительства и вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода общей протяженностью 30 км. Проект реализован по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Межпоселковые газовые сети соединили между собой четыре населенных пункта Барышского района — поселок Красильный, деревню Ушаковка, села Новая Деревня и Павловка, а также три в Базарносызганском районе — деревню Иевлевка, села Юрловка и Патрикеево. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлено шесть блочных газорегуляторных пунктов.

В частности, в селе Павловка введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод, общей протяженностью 6,7 км. Для надежного газоснабжения установлен один пункт редуцирования газа.

В своем приветственном слове Сергей Морозов отметил: «Сегодня важное событие — в ваши дома пришел долгожданный природный газ. И я сердечно поздравляю вас с этим! Теперь жители села смогут пользоваться более дешевым, чистым и экологичным видом топлива. Газификация шла до вашего села долго, потому что это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но за последние 10 лет нам удалось сделать действительно очень много в этом направлении. Мои искренние благодарности руководству „Газпрома“, которое неоднократно поддерживало мои обращения и выделяло существенные инвестиции на газификацию».

По состоянию на 27 мая из 112-ти домовладений к системе газоснабжения уже подключено 26, а в 44-х смонтировано внутридомовое газовое оборудование.

Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко поздравил жителей села с приходом голубого топлива. «Природный газ для села Павловка — это своеобразная технологическая победа, это улучшение качества жизни жителей, новый этап развития. Наша общая задача — ускорить темпы газификации Ульяновской области, создать условия для полной загрузки построенных в регионе газовых мощностей. Это возможно при четкой синхронизации работы структур „Газпрома“ и региональных властей всех уровней в рамках исполнения поставленных задач по программе газификации регионов РФ,» — отметил он.

Справка

Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке.

Программы газификации регионов осуществляются совместно «Газпромом» и властями субъектов Российской Федерации. «Газпром» финансирует строительство газопроводов-отводов от магистральных газопроводов и межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до населенных пунктов. Региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Для обеспечения синхронизации работ составляются соответствующие планы-графики.

Между ПАО «Газпром» и Правительством Ульяновской области подписано соглашение о развитии Программы газификации до 2022 г.

За время действия программы с 2005 года «Газпромом» вложено в газификацию Ульяновской области порядка 7 млрд рублей, было построено 34 межпоселковых газопровода протяженностью 951 км, созданы условия для газификации 139 населенных пунктов (29 тыс. домовладений и 153 котельных). За период с 2015 по 2019 гг. построено 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 339,2 км, что позволит газифицировать 52 населенных пункта нашего региона (более 7400 домовладений и 21 котельных).

В декабре 2019 года был утвержден план-график синхронизации выполнения Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». В рамках выполнения плана-графика в 2020-м году запланировано строительство 24 межпоселковых газопроводов, общей протяженностью 544 км. Реализация данного плана позволит создать условия для газификации 94 сел и деревень, что даст возможность обеспечить сетевым газом 9821 домовладение и 40 котельных.

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