Газовики стали победителями конкурса «Человек года» в Оренбурге

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 мая 2020, 14:55

27 мая названы победители ежегодного конкурса «Человек года» муниципального образования «Город Оренбург» по итогам 2019 года.

В номинации «Транспортник года» лучшим был признан водитель-механик ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Романов. Летом прошлого года на автотрассе в заднюю часть грузовика «Урал», которым управлял Романов, врезался ВАЗ-2109. Сергей Петрович спас из загоревшейся легковушки зажатую в салоне пассажирку. Водительский стаж Романова — 37 лет. Профессиональная подготовка помогла ему не растеряться в экстремальной дорожной ситуации.

Вторым победителем в номинации «Транспортник года» стал водитель дочерней компании ООО «Газпром добыча Оренбург» — ЗАО «Автоколонна № 1825» — Антон Карнаухов. В минувшем году ему не было равных на всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель автобуса» в категории «Автобусы большой вместимости». Профессиональное испытание Антон Викторович проходил за рулем ЛиАЗа, который почти на 1,5 метра длиннее автобуса КАвЗ, на котором он доставляет оренбургских газовиков на работу и обратно.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

Последние новости по теме

MIL OSI