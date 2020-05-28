Елена Медведева: «Конкурс «Энергопрорыв» – хорошая площадка, чтобы включиться в процесс цифровой трансформации отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 мая. – Заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева выступила с докладом на вебинаре «Конкурс Энергопрорыв 2020. Цели и возможности для стартапов» и рассказала о работе, которая проводится в области развития цифровых решений для электроэнергетики.

Елена Медведева представила направления и результаты уже проведенных в рамках ведомственного проекта «Единая техническая политика – надежность энергоснабжения» пилотных проектов и планы на будущее.

«Выбор цифровых технологий и решений должен осуществляться в соответствии со стратегией развития и текущих задач. При этом важно понимать, что стратегия должна учитывать особенности нашей национальной энергосистемы и брать лучшее из мирового опыта», – сказала Елена Медведева в своем выступлении.

В качестве преимущественной задачи было названо развитие интеллектуальных систем управления. В настоящее время готовится внесение в нормативную базу самого понятия «интеллектуальная система управления», в том числе для того, чтобы выделить ее отличие от системы автоматизированной.

Оборудование и технологические системы объектов электрических сетей должны быть готовы к такому интеллектуальному управлению. Требования к ним меняются, технологичность растет. Они становятся инфраструктурой промышленного интернета.

«Конкурс «Энергопрорыв» – хорошая площадка, чтобы продемонстрировать свежие идеи и включиться в процесс цифровой трансформации отрасли, – прокомментировала Елена Медведева. – Технологическая экосистема сейчас находится в стадии формирования. Мы ждем новых участников, интересные проекты, полезные решения».

Целью конкурса является поиск и привлечение молодых высокопрофессиональных команд и специалистов, готовых к созданию национальной энергетики нового поколения, способных пройти путь от прорывной идеи до реализованного проекта.

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