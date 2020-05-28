И. Каграманян принял участие в работе II Международного онлайн-конгресса, посвященного активному долголетию

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» запущен комплекс мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболеваний, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в работе открывшегося в Москве II Международного онлайн-конгресса «Health age. Активное долголетие».

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Сенатор выступил с приветственным словом к организаторам и участникам мероприятия. Конгресс собрал на своей площадке экспертов в области медицинской науки и практического здравоохранения.

Информационно-просветительская акция «Онкопатруль» направлена на сохранение здоровья россиян и снижение смертности путем раннего выявления онкологических заболеваний

В последние годы на федеральном и региональном уровнях многое сделано для повышения качества и продолжительности жизни граждан. При этом значимую роль играет начатая в 2019 г. реализация двух национальных проектов – «Здравоохранение» и «Демография», в рамках которых запущен целый комплекс мероприятий, направленных, в первую очередь, на профилактику и раннее выявление заболеваний, формирование здорового образа жизни, поддержку активного долголетия.

В ходе работы конгресса Игорь Каграманян открыл секцию «Онкоскрининг. Диспансеризация. Затраты и эффективность. Международный опыт. Итоги работы онкопатруля в РФ». Парламентарий напомнил, что всероссийский проект «Онкопатруль» стартовал накануне Всемирного дня борьбы против рака 2 февраля 2019 г. и реализуется под эгидой Совета Федерации, Национальной ассоциации онкологов России и Всероссийской организации онкологических пациентов «Здравствуй».

«Информационно-просветительская акция «Онкопатруль» направлена на сохранение здоровья россиян и снижение смертности путем раннего выявления онкологических заболеваний, формирования здорового образа жизни и «онконастороженности». Акция прошла уже в девяти субъектах РФ: Москве, Московской, Ярославской, Воронежской, Курской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Республике Башкортостан», — сказал сенатор.

Игорь Каграманян сообщил, что за время существования проекта было обследовано почти 2,5 тыс. человек.

Конгресс организован при поддержке Сеченовского университета. На пленарном заседании, а также в рамках работы секций и «круглых столов» обсуждаются важнейшие вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Рассматриваются передовые методы поддержания активной жизни и здорового долголетия, проблемы женского и мужского здоровья, воспитания молодого поколения на принципах здорового образа жизни, вопросы геронтологии и гериатрии.

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