Красноярск в 2021 году примет Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров

Source: Russia Ministry of Sport

25 мая на онлайн-заседании Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Красноярск был утверждён в качестве города проведения Первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в 2021 году.«Министерство спорта Российской Федерации приветствует данное решение, – заявил глава ведомства Олег Матыцин. – Красноярск – спортивный город, который неоднократно с большим успехом принимал международные старты. В городе есть и современная инфраструктура, и опытная команда организаторов. Всё это – наследие XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Теперь нам предстоит совместная интересная работа над новым проектом. Мы продолжим консультации с FIS, будем взаимодействовать с Правительством Красноярского края. Безусловно, в нынешней ситуации необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы качественно подготовить мировое первенство».«Уверен, что Красноярск, имеющий опыт успешного проведения масштабных событий мирового уровня, современную спортивную инфраструктуру и уникальные возможности для зимних видов спорта, будет активно участвовать в календаре международных стартов и достойно встретит Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров», – подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.Соревнования Первенства мира пройдут на территории кластера «Сопка», где расположены шесть трасс для различных дисциплин фристайла и сноуборда, оборудованные системой снегообразования, освещения, видео- и аудиосистемами, канатно-кресельным и бугельными подъёмниками. В комплекс входят также многофункциональный спортивный комплекс, спортивно-тренерские и административные блоки. «Сопка» находится всего в 15 минутах езды от центра Красноярска, что делает спортивный объект доступным для зрителей и упрощает транспортную логистику.В марте этого года кластер принимал этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул и финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика, а до этого, в марте 2019 года, на спортивном объекте проходили соревнования Универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду.«Успешное проведение тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019, самих Студенческих игр, а также этапа Кубка мира по могулу и финала Кубка мира по акробатике в минувшем сезоне, безусловно, повлияли на принятие решения Международной федерации лыжного спорта, – сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. – Благодаря общей работе Министерства спорта, губернатора Красноярского края и всего коллектива, представители FIS приняли такое знаковое решение. Впервые в нашей стране пройдёт Первенство мира по фристайлу и сноуборду, которое объединит в себе 24 дисциплины. Конечно, мы этому рады. Нам предстоит очень большая работа, но с тем опытом, который есть у красноярского оргкомитета, мы успешно справимся со всеми задачами».Проведение в Красноярске новых международных соревнований стало возможным благодаря наследию Всемирной зимней универсиады-2019. Студенческие игры дали городу современную инфраструктуру. Всего к международному событию в Красноярске построили, реконструировали и отремонтировали 34 спортивных, медицинских и транспортных объекта. А красноярские специалисты получили огромный опыт в подготовке и проведении соревнований.Красноярск также претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Решение о том, пройдут ли эти престижные международные соревнования в Красноярске, будет принято Международной федерацией лыжного спорта в октябре 2020 года.

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