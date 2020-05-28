Минспорт России изменит формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году

Source: Russia Ministry of Sport

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Минспорт России вносит изменения в формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.Данный вопрос прорабатывался совместно с общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями.Так, Всероссийские финальные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд организаций профессионального образования и команд организаций высшего образования (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы») и Всероссийские финальные соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» будут проведены раздельно для каждой возрастной группы в каждой из трёх территориальных зон, определённых Минспортом России, с уменьшением количества участников финальных соревнований в три раза (в среднем с 1500 участников до 500).Региональные отборочные соревнования XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр будут приурочены к празднованию Дня работника сельского хозяйства (11 октября) и проведены в сентябре-октябре в каждом субъекте Российской Федерации без передвижений спортсменов по стране. Всероссийские финальные соревнования планируется перенести на 2021 год.Региональные отборочные соревнования VII Спартакиады пенсионеров России будут приурочены к празднованию Международного дня пожилых людей (1 октября) и проведены в сентябре-октябре в каждом субъекте Российской Федерации без передвижений людей старшего возраста по стране. Всероссийские финальные соревнования планируется перенести на 2021 год.I Всероссийские уличные игры, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, VII Всероссийская летняя Универсиада будут перенесены на более поздние сроки (с июля-августа на сентябрь-октябрь 2020 года) с сохранение формата всероссийского уровня.Также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Минспорт России принял решение об отмене в 2020 году VI Всемирных игр юных соотечественников с переносом мероприятия на 2021 год.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI