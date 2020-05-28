ООО «Газпром добыча Ноябрьск» оказало помощь медицинским учреждениям Ямала и Якутии

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 мая 2020, 14:50

28 мая ООО «Газпром добыча Ноябрьск» перечислило финансовую помощь медицинским учреждениям Ямала и Якутии, где предприятие ведет свою производственную деятельность. Сумма адресной поддержки — около 16 млн рублей. Деньги выделены Ноябрьской центральной городской больнице (ЯНАО) и Центральной районной больнице Ленска (Республика Саха).

Медики планируют направить средства, полученные от газовиков, на приобретение диагностического оборудования высокого класса, а также лекарственных препаратов и комплектующих для аппаратов, используемых при лечении больных COVID-19. Необходимость в дооснащении, по словам врачей, вызвана развертыванием дополнительных инфекционных коек.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения в связи с распространением COVID-19 — приоритет газовиков в оказании адресной поддержки на нынешнем этапе.

«„Газпром добыча Ноябрьск“ всегда чутко реагирует на актуальные потребности регионов присутствия, — комментирует генеральный директор ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ Игорь Крутиков. — Сегодняшняя ситуация требует активной позиции в части оказания экстренной помощи медикам в приобретении необходимого оборудования и лекарств. И мы эту помощь оперативно оказываем».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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