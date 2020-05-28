Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
28 мая 2020, 14:40
В честь 75-летия Великой Победы ООО «Газпром добыча Оренбург» выпустило книгу «Нам доверена память». В нее вошли 45 очерков, написанных работниками и пенсионерами предприятия о подвигах и наградах отцов и дедов — участников Великой Отечественной войны.
В конце прошлого года редакция газеты «Оренбургский газ» открыла специальную рубрику «Нам доверена память», предложив читателям присылать рассказы о своих родственниках, сражавшихся на фронтах и ковавших Победу в тылу. Чтобы восстановить боевой путь предков, газовики провели большую работу по изучению архивных материалов, по крупицам собирали воспоминания старших поколений.
В основе книги — рассказы, фотографии и документы, опубликованные в корпоративной газете.
С электронной версией издания можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «75 лет Великой Победы».
Справка
Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.
Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».
В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.
Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.
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