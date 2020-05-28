Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 мая 2020, 14:40

В честь 75-летия Великой Победы ООО «Газпром добыча Оренбург» выпустило книгу «Нам доверена память». В нее вошли 45 очерков, написанных работниками и пенсионерами предприятия о подвигах и наградах отцов и дедов — участников Великой Отечественной войны.

В конце прошлого года редакция газеты «Оренбургский газ» открыла специальную рубрику «Нам доверена память», предложив читателям присылать рассказы о своих родственниках, сражавшихся на фронтах и ковавших Победу в тылу. Чтобы восстановить боевой путь предков, газовики провели большую работу по изучению архивных материалов, по крупицам собирали воспоминания старших поколений.

В основе книги — рассказы, фотографии и документы, опубликованные в корпоративной газете.

С электронной версией издания можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «75 лет Великой Победы».

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

Последние новости по теме

MIL OSI