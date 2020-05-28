ООО «Газпром недра» завершило зимний завоз на месторождения

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 мая 2020, 15:15

В ООО «Газпром недра» завершился комплекс подготовительных работ для строительства разведочных и поисково-оценочных скважин в Западной и Восточной Сибири в 2020 году.

Общий объем зимнего завоза превысил 65 тысяч тонн. Для доставки материалов, оборудования, техники и дизельного топлива на месторождения Ямала, Якутии и Иркутской области было привлечено около 370 единиц спецтехники и автотранспорта.

На объекты Восточной Сибири доставлено более 24,5 тысяч тонн грузов. С этой целью было возведено 55 километров зимних автодорог («зимников»), проводилось и круглогодичное содержание дорог (219 км), также отсыпано более 117 тыс. куб. метров грунта под строительство скважин и дорог.

Для доставки более 41 тысячи тонн грузов на удаленные месторождения полуострова Ямал построено и восстановлено более 539 километров «зимников». Отсыпано более 393 тыс. куб. метров грунта под строительство скважин.

К настоящему времени выполнен и большой объем работ по демобилизации оборудования с площадок, где полностью завершено строительство скважин.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BSOHSAS18001: 2007.

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